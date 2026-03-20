$!Ataque armado deja una mujer muerta y dos heridos en la colonia Progreso, en Culiacán

CULIACÁN._ Una presunta persecución y ataque a tiros dejó como saldo a una mujer sin vida y dos personas más heridas en la colonia Progreso, al sur de Culiacán. Según los primeros reportes policiales, los hechos comenzaron en la calle Primera, junto a la Unidad Deportiva Progreso Bellavista, donde fueron baleados dos jóvenes.





En un domicilio de la calle Primera murió una mujer y el otro joven, un menor, en su intento por escapar llegó hasta la calle Agua Fría, en donde fue herido de bala junto con una mujer. Hasta el momento, los dos heridos permanecen sin identificar, mientras la víctima fatal se trataba de Rocío Isabel, de 46 años de edad.