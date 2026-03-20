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Violencia

Ataque armado deja una mujer muerta y dos heridos en la colonia Progreso, en Culiacán

La agresión se extendió por varias calles durante la tarde de este viernes; entre los lesionados están un menor y una mujer
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
20/03/2026 19:06
20/03/2026 19:06

CULIACÁN._ Una presunta persecución y ataque a tiros dejó como saldo a una mujer sin vida y dos personas más heridas en la colonia Progreso, al sur de Culiacán.

Según los primeros reportes policiales, los hechos comenzaron en la calle Primera, junto a la Unidad Deportiva Progreso Bellavista, donde fueron baleados dos jóvenes.

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En un domicilio de la calle Primera murió una mujer y el otro joven, un menor, en su intento por escapar llegó hasta la calle Agua Fría, en donde fue herido de bala junto con una mujer.

Hasta el momento, los dos heridos permanecen sin identificar, mientras la víctima fatal se trataba de Rocío Isabel, de 46 años de edad.

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Se informó que el joven herido, de aproximadamente 20 años, resultó con lesiones en el hombro izquierdo, mientras que la mujer en una de sus piernas a la altura de la rodilla.

Ambos fueron trasladados por una ambulancia de la Cruz Roja hacia un hospital para ser atendidos, mientras que ambas calles fueron acordonadas por elementos del Ejército.

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