Seguridad
|
Siniestro

Bomberos sofocan incendio de basura en el Piggy Back; trabajos de enfriamiento van a la mitad

Los cuerpos de emergencia han controlado las llamas luego de que permanecieran activas por casi 12 horas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
27/12/2025 19:01
27/12/2025 19:01

CULIACÁN._ Elementos de Bomberos Culiacán lograron sofocar las llamas del incendio de basura registrado este sábado en el relleno sanitario del parque industrial Piggy Back, al sur del municipio.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó de la situación y sobre el avance del proceso de enfriamiento de la zona.

$!Bomberos sofocan incendio de basura en el Piggy Back; trabajos de enfriamiento van a la mitad

“Se han sofocado las llamas y llevan un avance del 50 por ciento en el enfriamiento y apagado total del incendio. También continúa el despliegue operativo del Grupo Interinstitucional que mantiene la seguridad en la zona”, difundió la SSPE.

En el mismo pronunciamiento, la autoridad estatal reiteró un exhorto a la ciudadanía para evitar el uso de artefactos pirotécnicos por sus riesgos en el origen de incendios.

“Se invita a la población a atender las recomendaciones de las autoridades de seguridad y de emergencia”, concluyó.

$!Bomberos sofocan incendio de basura en el Piggy Back; trabajos de enfriamiento van a la mitad
#Siniestro
#Incendio
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube