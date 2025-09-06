$!Capturan a ‘El LV’ junto a siete hombres en operativo en Culiacán

“El LV” es considerado como un personaje importante de un grupo del crimen organizado que opera en Sinaloa, por lo que su captura representaría un fuerte golpe a la delincuencia.

Según un documento del Registro Nacional de Detenciones, Valdez Palomera fue capturado a las 14:00 horas en el interior de la privada en mención; es descrito como un hombre de complexión robusta y tez blanca, sin barba ni bigote, cabello largo de color negro, quien vestía una playera gris, un pantalón de color azul y huaraches.

CULIACÁN._ Leonel Valdez Palomera, conocido como “El LV”, fue detenido este sábado junto a otras siete personas tras el enfrentamiento y operativo registrado en la privada Altana, ubicada al norte de Culiacán .

Un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informa que fue una denuncia ciudadana sobre sujetos armados en la privada lo que provocó la movilización del personal de seguridad para desplegar el operativo.

Elementos de la Guardia Nacional, coordinados con un Grupo Interinstitucional, ingresaron a la zona para asegurar tres domicilios en donde se localizaron a los civiles armados, quienes abrieron fuego contra la autoridad, desatando un intercambio de disparos.

Dos de los sujetos armados resultaron lesionados, uno por impacto de bala y otro por una caída al intentar huir del sitio. Luego de que la situación fue controlada, en el lugar fueron detenidos ocho hombres, entre ellos “El LV”, y a los heridos se les prestó auxilio y traslado hacia un centro médico para brindarles la atención especializada.

Las tres viviendas fueron resguardadas y dentro se aseguraron cuatro vehículos, todos con reporte de robo. Se trata de una unidad de la marca Audi SQ5, un Peugeot 2008 GT, un Toyota Yaris y un Toyota Corolla.

También se decomisaron seis fusiles tipo AK-47, dos fusiles tipo M4, 23 cargadores abastecidos con 30 cartuchos cada uno, un cargador abastecido con 120 cartuchos, otros seis cargadores abastecidos de distinto calibre con 30 cartuchos cada uno, cinco cintas metálicas eslabonadas con 200 cartuchos cada una, ocho chalecos tácticos, una cinta metálica eslabonada con 60 cartuchos y 16 placas balísticas.

Los detenidos, así como los vehículos y demás objetos del delito, fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal y de la Fiscalía General del Estado para realizar las investigaciones pertinentes.