Seguridad
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Accidente

Choca patrulla al esquivar accidente previo sobre la México 15, en Mazatlán

Los agentes municipales se dirigían a atender un reporte de disparos cuando encontraron el paso reducido a un carril a la altura de Urías
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
20/09/2026 06:59
20/09/2026 06:59

MAZATLÁN._ Cuantiosas pérdidas materiales dejó el choque de una patrulla de la Policía Municipal contra un auto durante la madrugada del domingo en Mazatlán.

El accidente se registró a las 00:45 horas sobre la Carretera Internacional México 15, a la altura del retorno de la Colonia Urías.

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La patrulla era conducida a alta velocidad, ya que los agentes a bordo respondían a un reporte de detonaciones de arma de fuego en calles del Fraccionamiento Urbivilla del Real.

Metros antes de llegar al retorno de Urías, el paso sobre la Carretera Internacional estaba reducido a un carríl debido a un accidente previo.

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Un automóvil Nissan Versa y un motociclista fallecido obstaculizaban el paso de la unidad de emergencia, y el conductor de la patrulla decidió chocar contra un vehículo para no arrollar al accidentado.

Paramédicos de Bomberos Veteranos atendieron a los ocupantes del auto siniestrado, pero no ameritaron mayor atención médica.

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