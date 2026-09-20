$!Choca patrulla al esquivar accidente previo sobre la México 15, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Cuantiosas pérdidas materiales dejó el choque de una patrulla de la Policía Municipal contra un auto durante la madrugada del domingo en Mazatlán.
El accidente se registró a las 00:45 horas sobre la Carretera Internacional México 15, a la altura del retorno de la Colonia Urías.
La patrulla era conducida a alta velocidad, ya que los agentes a bordo respondían a un reporte de detonaciones de arma de fuego en calles del Fraccionamiento Urbivilla del Real.
Metros antes de llegar al retorno de Urías, el paso sobre la Carretera Internacional estaba reducido a un carríl debido a un accidente previo.
Un automóvil Nissan Versa y un motociclista fallecido obstaculizaban el paso de la unidad de emergencia, y el conductor de la patrulla decidió chocar contra un vehículo para no arrollar al accidentado.
Paramédicos de Bomberos Veteranos atendieron a los ocupantes del auto siniestrado, pero no ameritaron mayor atención médica.