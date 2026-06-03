$!Confirma SSPE explosivos lanzados desde drones a policías y militares en Escuinapa

CULIACÁN._ Elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano fueron agredidos con explosivos lanzados desde drones en Escuinapa, mientras custodiaban armamento que previamente había sido asegurado en un domicilio la tarde-noche de este miércoles 3 de junio, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa

La dependencia descartó que hubiera elementos policiacos y militares heridos.

Los primeros reportes indicaron que el ataque había sido contra el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa, quien conducía una patrulla blindada, y que había dejado como resultado un elemento de la Policía Estatal lesionado tras estallar los vidrios de una patrulla de escoltas debido a la explosión de un artefacto explosivo lanzado desde un dron.

Al mismo tiempo se difundió que alrededor de las 19:10 horas la población de Escuinapa alertó en las redes sociales que se escuchaban detonaciones de bombas en la zona del Hospital IMSS Bienestar.