$!Confirma SSPE explosivos lanzados desde drones a policías y militares en Escuinapa

CULIACÁN._ Elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano fueron agredidos con explosivos lanzados desde drones en Escuinapa, mientras custodiaban armamento que previamente había sido asegurado en un domicilio la tarde-noche de este miércoles 3 de junio, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa
La dependencia descartó que hubiera elementos policiacos y militares heridos.
Los primeros reportes indicaron que el ataque había sido contra el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa, quien conducía una patrulla blindada, y que había dejado como resultado un elemento de la Policía Estatal lesionado tras estallar los vidrios de una patrulla de escoltas debido a la explosión de un artefacto explosivo lanzado desde un dron.
Al mismo tiempo se difundió que alrededor de las 19:10 horas la población de Escuinapa alertó en las redes sociales que se escuchaban detonaciones de bombas en la zona del Hospital IMSS Bienestar.
Posteriormente se informó en centrales de auxilio de la zona sur que se tenía un enfrentamiento en el entronque a la autopista Mazatlán-Tepic.
Fue a través de un comunicado, que la SSPE informó que tras el ataque el personal activó de manera inmediata los protocolos de seguridad y recibió el apoyo de integrantes del Grupo Interinstitucional, así como de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, logrando trasladar de forma segura el armamento asegurado.
Sin embargo, durante una segunda agresión, una unidad oficial sufrió daños materiales.
Cabe destacar que el personal participante se encuentra sin novedad.
Actualmente, el Grupo Interinstitucional mantiene un operativo en la zona y continúa con las labores de búsqueda y localización de los responsables de estos hechos.
Reportaban que estaba tranquilo Escuinapa
Esta agresión se da a unas horas de que el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Rosario Guadalupe Camacho García, reportó que no se había registrado un repunte en los hechos de violencia en este municipio tras la captura, el pasado lunes en Mazatlán, de Gabriel Nicolás Martínez Larios, identificado con los alias de “El Gabito” o “El 80”.
Informó el pasado martes que hasta el momento el territorio se mantenía sin novedad el municipio y que se contaba con el apoyo de personal militar para reforzar las labores de vigilancia.
Desde el 22 de mayo el municipio vive una jornada de enfrentamientos y detonaciones de explosivos que han alcanzado calles del centro, apenas el 28 de mayo por la madrugada se tuvo también un enfrentamiento entre civiles por casi 5 horas, las balas alcanzaron la infraestructura del Hospital IMSS Bienestar, dejando hoyos en diversas zonas.