Seguridad

Confirman detención de tres civiles armados tras persecución al sur de Culiacán

Los agentes aseguraron dos pistolas calibre 9 milímetros, cargadores, cartuchos y un automóvil Honda City tras un choque durante la huida
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
06/09/2026 10:04
06/09/2026 10:04

CULIACÁN._ La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó un saldo de tres personas detenidas, además de armas y un vehículo asegurado, tras una persecución policial registrada al sur de Culiacán.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del sector Mercado de Abastos, por la Calzada Heroico Colegio Militar, en el transcurso de la tarde del sábado 5 de septiembre.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva observaron un automóvil sedán cuyo conductor “adoptó una actitud evasiva”, lo cual originó la persecución.

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Al intentar introducirse a una de las colonias, los sospechosos chocaron contra una camioneta y fueron alcanzados por los uniformados.

Tras revisarlos, decomisaron dentro del sedán perseguido dos pistolas calibre 9 milímetros, dos cargadores y 18 cartuchos del mismo calibre, además de asegurar el vehículo Honda City.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones y diligencias correspondientes.

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