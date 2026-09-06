$!Confirman detención de tres civiles armados tras persecución al sur de Culiacán

CULIACÁN._ La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó un saldo de tres personas detenidas, además de armas y un vehículo asegurado, tras una persecución policial registrada al sur de Culiacán.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del sector Mercado de Abastos, por la Calzada Heroico Colegio Militar, en el transcurso de la tarde del sábado 5 de septiembre.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva observaron un automóvil sedán cuyo conductor “adoptó una actitud evasiva”, lo cual originó la persecución.