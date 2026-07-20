$!Confirman que movilización policiaca en El Cid fue por reporte de motociclistas persiguiendo a un Jeep

MAZATLÁN._ La movilización policiaca que se registró adentro del Fraccionamiento El Cid este lunes obedeció al reporte de los ocupantes de un Jeep que eran perseguidos por dos sujetos armados a bordo de una motocicleta. El reporte oficial de la Policía señala que los armados le dispararon al Jeep y le dieron a una llanta del vehículo, por lo que los ocupantes lograron entrar al fraccionamiento privado para ponerse a salvo. “Reporta que los van siguiendo en una motocicleta color gris, son dos sujetos armados... El reportante va a bordo de un Jeep color blanco, van circulando hacia El Cid, van a la entrada de El Cid. Les dispararon pero sólo le dieron a la llanta de su vehículo, son varios sujetos vestidos de negro”, dice el parte policiaco.

La ubicación que señala como el lugar de los disparos la Zona Dorada, sobre la Avenida Camarón Sábalo, a la altura del Sábalo Country. “Sujetos a bordo de motocicleta color gris, van persiguiendo a una camioneta Jeep color blanco, intenta quitársela, le están detonando disparos de arma de fuego. Rumbo para el sur, hacia los hoteles”, dice el reporte policaco. Explica que la persecución inició desde la Avenida del Atlántico, en la zona de La Marina, donde los motociclistas se le emparejaron al Jeep y les hicieron señales a los ocupantes para que se detuvieran, sin embargo, estos no lo hicieron y continuar hacia la Zona Dorada para evadirlos, pero les dispararon en la zona hotelera. Lograron llegar hasta el acceso a El Cid y entraron al fraccionamiento, poniéndose a salvo, según lo que explicaron los ocupantes del vehículo atacado. En atención al reporte, continúa el parte policiaco, se movilizaron elementos y mandos hacia la zona.

En el lugar, ya dentro de El Cid, entrevistaron al conductor del Jeep, quien dio su versión de los hechos. “Al no atender el llamado, el afectado argumenta que los sujetos comenzaron a realizar detonaciones al aire y posteriormente al vehículo”, dice el reporte. “Así mismo comenzaron la huida para resguardarse al interior del Fraccionamiento El Cid... Al llegar al lugar procedieron a realizar el llamado al 911 para pedir el auxilio”.