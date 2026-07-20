$!Se registra movilización policiaca al interior de fraccionamiento privado en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una movilización de al menos 12 patrullas se registró la noche de este lunes en el interior del Fraccionamiento El Cid, uno de los más exclusivos de la zona residencial turística de Mazatlán. El origen de los hechos no ha quedado claro, pero se constató la presencia de múltiples unidades policiales en una de las avenidas del residencial.





Una de las versiones reportó que se escucharon detonaciones, lo cual no fue confirmado. Mientras que otra versión señala que dos jóvenes a bordo de un Jeep no hicieron el alto que les marcó una corporación cerca de uno de los accesos al fraccionamiento, y prefirieron ingresar a él, por lo que fueron perseguidos por patrullas.