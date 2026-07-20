Seguridad

Se registra movilización policiaca al interior de fraccionamiento privado en Mazatlán

Al menos 12 patrullas se movilizaron la noche de este lunes al interior del Fraccionamiento El Cid. Hasta el momento no se ha confirmado el motivo del operativo
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
20/07/2026 20:51
20/07/2026 20:51

MAZATLÁN._ Una movilización de al menos 12 patrullas se registró la noche de este lunes en el interior del Fraccionamiento El Cid, uno de los más exclusivos de la zona residencial turística de Mazatlán.

El origen de los hechos no ha quedado claro, pero se constató la presencia de múltiples unidades policiales en una de las avenidas del residencial.

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Una de las versiones reportó que se escucharon detonaciones, lo cual no fue confirmado.

Mientras que otra versión señala que dos jóvenes a bordo de un Jeep no hicieron el alto que les marcó una corporación cerca de uno de los accesos al fraccionamiento, y prefirieron ingresar a él, por lo que fueron perseguidos por patrullas.

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Las unidades ingresaron tanto por el acceso de la Avenida Camarón Sábalo como por las entradas privadas de la zona de El Toreo y de la Avenida Carlos Canseco.

Se reporta que ya se están retirando las patrullas y saliendo del fraccionamiento privado.

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