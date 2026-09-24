Detienen a 4 tras ataque armado contra vivienda en la Díaz Ordaz, Culiacán

CULIACÁN._ Un saldo de cuatro civiles detenidos dejó un operativo desplegado por autoridades la tarde de este jueves, tras atender un ataque armado contra un domicilio en la Colonia Díaz Ordaz, en Culiacán.

Las personas arrestadas fueron localizadas y aseguradas por elementos de seguridad en el interior de la vivienda, ubicada sobre la Calle Ciro Ceballos y Cándido Aguilar.

A los sujetos arrestados también les decomisaron armamento y casquillos percutidos de armas de fuego.

Dichos indicios y las personas señaladas quedaron a disposición de las autoridades ministeriales, a fin de esclarecer los hechos.