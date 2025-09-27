$!Enfrentamiento en La Conquista deja un policía muerto, un detenido herido y arsenal asegurado en Culiacán: SSPE

CULIACÁN._ El enfrentamiento armado registrado este sábado en el fraccionamiento La Conquista, en Culiacán, derivó en la muerte de un policía estatal, la detención de un hombre herido y el aseguramiento de dos vehículos de lujo y un arsenal con armas de alto poder, cargadores, miles de cartuchos y equipo táctico.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los hechos ocurrieron cuando agentes estatales realizaban recorridos de vigilancia y fueron atacados desde un domicilio.