Enfrentamiento en La Conquista deja un policía muerto, un detenido herido y arsenal asegurado en Culiacán: SSPE

Agentes estatales fueron atacados desde un domicilio durante un operativo de vigilancia este sábado. Tras repeler la agresión, aseguraron armas de alto poder, miles de cartuchos, equipo táctico y dos vehículos de lujo
Noroeste/Redacción
27/09/2025 22:46
CULIACÁN._ El enfrentamiento armado registrado este sábado en el fraccionamiento La Conquista, en Culiacán, derivó en la muerte de un policía estatal, la detención de un hombre herido y el aseguramiento de dos vehículos de lujo y un arsenal con armas de alto poder, cargadores, miles de cartuchos y equipo táctico.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los hechos ocurrieron cuando agentes estatales realizaban recorridos de vigilancia y fueron atacados desde un domicilio.

Tras repeler la agresión, las autoridades entraron al inmueble, donde localizaron al civil lesionado y el material bélico.

Entre lo incautado se encuentra un fusil Barret calibre .50, armas largas tipo AK-47 y M4, una pistola Glock, más de 2 mil 300 cartuchos calibre 7.62, más de 600 calibre 5.56, así como chalecos balísticos, cascos de Kevlar y dos vehículos: una camioneta Ford Explorer y un BMW M8.

El detenido quedó bajo custodia tras recibir atención médica, mientras que el armamento y los vehículos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que dará seguimiento a las investigaciones.

