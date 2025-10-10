Era de Guasave, hombre asesinado en el fraccionamiento Danubio, en Culiacán

CULIACÁN._ Como Ernesto “N”, de 53 años de edad, fue identificado el hombre que perdió la vida durante un ataque armado registrado la noche de este jueves 9 de octubre en el fraccionamiento Danubio, al sur de Culiacán.

Ernesto, quien era originario de la comunidad de Bamoa, perteneciente a Guasave, se encontraba junto con una mujer identificada como Adilene “N” cuando un grupo de civiles armados los atacó a balazos, asesinándolos a ambos.

En el mismo sitio se encontraba otro hombre reconocido como Jesús Aarón “N”, de 58 años, quien resultó herido de bala.

Según reportes, el ataque ocurrió en el interior de una vivienda ubicada sobre la calle Río Danubio, entre Croacia y el bulevar Luis G. Urbina, donde las tres víctimas se encontraban reunidas cuando sujetos armados irrumpieron en el lugar y abrieron fuego.

Ernesto falleció en el sitio, mientras que Adilene y Jesús Aarón fueron trasladados a un hospital; sin embargo, la mujer perdió la vida horas más tarde debido a la gravedad de las heridas.

Durante la tarde de este viernes, familiares de Ernesto acudieron al Servicio Médico Forense para realizar el reconocimiento y reclamación del cuerpo, mientras las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.