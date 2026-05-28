Era Ezequiel el hombre asesinado dentro de un domicilio en Infonavit Barrancos, en Culiacán

CULIACÁN._ Bajo el nombre de Ezequiel “N”, de 42 años de edad, fue identificado el hombre que fue asesinado a balazos durante los primeros minutos del miércoles 27 de mayo al sur de Culiacán.

El hombre fue atacado a tiros dentro de una vivienda ubicada por la calle Municipio Libre, entre la avenida Privada de los Empaques y la calle Varsovia, cerca de las 00:10 horas.

Al momento del hecho, el hombre, de complexión robusta, vestía pantalón de mezclilla azul y playera negra.

Los agresores se adentraron al inmueble, en donde quedó el cadáver de la víctima.