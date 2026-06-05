Era vecino de Tepuche, hombre asesinado el martes en la Bicentenario, en Culiacán

CULIACÁN._ Fue identificado ante las autoridades de Sinaloa el hombre asesinado a balazos el pasado martes 2 de junio en un lote baldío de la colonia Bicentenario, cerca del basurón municipal, al norte de Culiacán.

Se trata de Ignacio “N”, de 38 años de edad, quien era vecino de la comunidad Agua Caliente de los Monzón, perteneciente a la sindicatura de Tepuche.

La víctima traía puesta ropa negra, un conjunto con playera, bermudas y tenis; y aparentemente tenía una botella de refresco a medio beber en sus manos.

Fue encontrado recostado bocabajo a espaldas de unas viviendas de lámina y madera, en las inmediaciones del basurón municipal de Culiacán.

Familiares lo reconocieron en el Servicio Médico Forense, donde permaneció tres días hasta su formal identificación y posterior entrega tras la necropsia de Ley.