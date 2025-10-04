Fallece conductor accidentado este sábado en La Marina Mazatlán

MAZATLÁN._ El conductor de un automóvil, que resultó con graves lesiones tras chocar contra la base de una luminaria del bulevar Marina Mazatlán, falleció la tarde de este sábado en Mazatlán.

Como Ramiro “N”, de 32 años, fue identificado el fallecido, quien había ingresado a un hospital privado de la avenida Carlos Canseco, con un cuadro clínico de traumatismo craneoencefálico severo.

El accidente se registró a las 11:30 horas de este mismo sábado en el sentido de norte a sur del bulevar Marina Mazatlán, donde el conductor perdió el control del vehículo al tomar una curva y se impactó contra la base metálica de una luminaria, luego de invadir el camellón central.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al nosocomio a dar fe del deceso.