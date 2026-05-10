$!Hallan a joven asesinado a un costado de la carretera Culiacán-Eldorado

CULIACÁN._ Un joven fue encontrado asesinado a balazos la tarde de este domingo 10 de mayo a un costado de la carretera Culiacán-Eldorado, al sur de la capital sinaloense.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 12:00 horas, luego de que se alertó al número de emergencias sobre una persona tirada a la orilla de la carretera, pasando el trébol de la sindicatura de Costa Rica.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y localizaron el cuerpo de un hombre joven que presentaba heridas producidas por disparos de arma de fuego.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada oficialmente. De manera preliminar fue descrita como un hombre delgado, de tez morena, quien vestía pantalón color café claro y camisa en tono café verdoso.