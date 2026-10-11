$!Hallan cuerpo de clavadista desaparecido en la Glorieta Sánchez Taboada, en Mazatlán

MAZATLÁN._ El cuerpo de un clavadista reportado como desaparecido la noche del sábado en las inmediaciones de la Glorieta Sánchez Taboada, tras arrojarse al mar, salió a flote este domingo cerca del lugar.

El Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal desplegó un operativo en busca de localizar al hombre en la zona conocida El Clavadista.

El comandante del cuerpo de salvavidas, Gustavo Espinoza, informó que las labores comenzaron a las 05:00 horas de este domingo con apoyo de motos acuáticas tipo Jetski y embarcaciones, con el propósito de ampliar el perímetro de rastreo.

La búsqueda se concentró en el área donde se recibió el reporte y se extendió hacia los sectores norte y sur, con recorridos tanto en el mar como en las zonas cercanas.