Hallan dos cuerpos tras reporte de hombres sin vida en la sierra de Badiraguato

Dos cuerpos fueron hallados por las autoridades tras un reporte de que cuatro hombres habrían sido asesinados en las inmediaciones de la carretera federal México 24 en Badiraguato, entre las comunidades de La Ciénega y La Palma.

Fue durante la mañana de este jueves cuando automovilistas realizaron llamadas al número de emergencias 9-1-1 para reportar la presencia de cuatro personas sin vida a un costado de la carretera, en la zona serrana del municipio.

Elementos de la Policía Municipal se movilizaron al punto para dar fe del hecho, no obstante, encontraron solo dos cadáveres, los cuales estaban envueltos en cobijas y con heridas producidas por disparos de arma de fuego.

La identidad de las víctimas no han sido revelada, solo se refirió que se trata de dos hombres.

En la zona también se localizaron casquillos de arma de fuego, dejando indicios de que ambos fueron acribillados en el lugar.

De momento se desconoce si los otros cuerpos fueron retirados del sitio por otras personas o si el hecho se trata solamente de dos asesinados.

Los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense, en Culiacán, donde se les aplicará los exámenes de necropsia que marca la ley.