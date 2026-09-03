Hallan sin vida a Judith, reportada como desaparecida en Mazatlán

MAZATLÁN._ Judith, quien había sido reportada como desaparecida desde el 1 de septiembre en Mazatlán, fue encontrada sin vida en una torre de condominios ubicada sobre el Paseo Claussen, donde laboraba como afanadora de un departamento.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, emitida por la Fiscalía General del Estado, la denuncia de su desaparición fue presentada el 2 de septiembre, un día después de que familiares perdieron contacto con ella.

El hallazgo de Judith, de 49 años, fue gracias al reporte de una condomina extranjera que descubrió el cadáver a través de una ventana y lo reportó a las autoridades.

Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias correspondientes para después autorizar el traslado de su cuerpo al Servicio Médico Forense.

La identidad de la mujer fue confirmada luego de cotejar que la filiación de la occisa correspondía a una ficha de Protocolo Alba emitida por la FGE.

Familiares fueron notificados del hallazgo para que iniciaran con los trámites de ley para reclamar el cuerpo de Judith.

Al parecer se determinó que la causa de muerte se debió a un probable paro cardíaco que derivó en una caída, ya que presentaba un golpe en la cabeza pero no signos de violencia.