$!Hombre hallado sin vida resulta ser marino que era buscado por presunto intento de feminicidio en Los Mochis

Fueron reportes sobre olores fétidos y un automóvil Honda color azul claro abandonado los que alertaron a integrantes de colectivos de búsqueda.

El hallazgo se registró minutos antes de las 17:00 horas en un camino de terracería que conecta la carretera estatal Los Mochis-Topolobampo con un colegio en la zona conocida como La Alameda, a un costado de la Residencial Las Misiones.

LOS MOCHIS._ Tras casi dos meses de permanecer en calidad de desaparecido y con una ficha de búsqueda activa, el cuerpo de Abraham Horacio “N”, un marino de 47 años señalado de agredir con arma blanca a su ex pareja, fue localizado sin vida la tarde de este viernes 2 de octubre .

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome en coordinación con la Guardia Nacional, quienes al inspeccionar la maleza confirmaron la presencia de un cadáver tirado bocabajo y en estado de descomposición.

De acuerdo con los antecedentes de la Comisión Estatal de Búsqueda, Abraham Horacio se encontraba prófugo desde las 08:30 horas del pasado 5 de agosto.

Aquella mañana, presuntamente atacó a su ex pareja frente a sus hijos durante una discusión, se provocó heridas a sí mismo con el arma y huyó del domicilio. El vehículo localizado en la escena del hallazgo coincide con las características del automóvil en el que escapó.

Peritos y agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado acudieron para acordonar el área y procesar la escena. Debido a las condiciones de los restos, en el lugar no fue posible determinar a simple vista si presentaba huellas de violencia, por lo que las causas del deceso se mantienen bajo reserva.

De manera extraoficial se informó que familiares acudieron al sitio y confirmaron que tanto la vestimenta como las características físicas coinciden con las de Abraham Horacio.

Sin embargo, las autoridades ministeriales trasladaron los restos para someterlos a los exámenes de genética forense correspondientes, requisito indispensable para emitir la identificación oficial y proceder con la entrega del cuerpo a sus familiares.