Identifican a hombre que murió tras ataque a balazos en Prados del Sol, en Culiacán

CULIACÁN._ Con el nombre de Germán Alberto, de 46 años de edad, fue identificado el hombre que falleció en un hospital tras haber sido atacado a balazos durante la madrugada del miércoles 24 de junio en el fraccionamiento Prados del Sol, al sur de Culiacán.

La agresión se registró minutos antes de la 01:00 horas, cuando la víctima se encontraba en el exterior de una tienda de conveniencia ubicada en el cruce de la calzada de Las Torres y la calle Salvador Elizondo.

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados interceptaron a Germán Alberto y le dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga con rumbo desconocido.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un hospital; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, perdió la vida mientras recibía atención.

En el lugar de la agresión quedó una bicicleta tipo montaña de color rojo, la cual presuntamente era propiedad de la víctima.