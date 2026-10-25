Identifican a joven asesinado dentro de domicilio de la Colonia Jesús Valdez, en Culiacán

Como Érick “N”, de 24 años, fue identificado el joven hallado sin vida durante la mañana de este domingo dentro de una vivienda de la Colonia Jesús Valdez, en Culiacán.

La víctima era un vecino de la Colonia El Mirador, cerca de donde fue hallado muerto, al noreste de la ciudad.

De acuerdo con informes en el lugar de los hechos, el cuerpo del joven presentaba heridas por disparos de arma de fuego.

Fue encontrado en un inmueble aparentemente deshabitado, ya que esta no tenía puerta ni ventanas, sobre la Calle del Arroyo, entre Aries y Leo.

Los restos del joven serán trasladados hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para que se practiquen las diligencias correspondientes, y pueda ser reclamado por familiares.