Identifican a joven asesinado en Tierra Blanca; había sido privado de la libertad días antes

CULIACÁN._ La persona hallada sin vida durante las primeras horas de este sábado en la Colonia Tierra Blanca contaba con un reporte activo de desaparición en la capital sinaloense.

El occiso respondía al nombre de René Emmanuel, de 21 años de edad.

Según el boletín emitido por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, el joven fue visto por última vez cerca de las 10:00 horas del pasado 10 de septiembre en la Colonia Los Huizaches, aunque residía en el sector Francisco I. Madero, lugar donde presuntamente ocurrió su privación de la libertad.

El hallazgo se registró sobre la vía pública, cerca de un plantel de educación primaria situado en el cruce de las calles Agricultores y Matías Lascano.

El cuerpo yacía tendido sobre la cinta asfáltica bocarriba y presentaba el rostro cubierto por una bolsa de plástico transparente.

En el sitio, sus agresores dejaron también una cartulina con un texto cuyo mensaje no ha sido precisado por las autoridades.

Agentes policiales acudieron al lugar de los hechos para delimitar la escena del crimen y resguardar las evidencias.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las periciales correspondientes antes de ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde más tarde fue reconocido de manera oficial por sus allegados.