Identifican a víctimas de ataque armado en la Colonia López Mateos, en Culiacán

CULIACÁN._ Como Eladio “N”, de 47 años; y Juan Andrés “N”, de 30 años, fueron identificadas las víctimas mortales del ataque armado registrado la noche de este jueves en la Colonia Adolfo López Mateos, en Culiacán.

Junto a ellos fue agredido a balazos un joven de 23 años, identificado como Juan Carlos “N”, así como una cuarta persona que permanece sin identificar.

Los cuatro sufrieron un ataque directo en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Constituyente Emiliano García y Jorge Romero Zazueta, cerca de las 19:50 horas.

Los dos fallecidos quedaron en el lugar del crimen, mientras que los heridos fueron trasladados a hospitales de Culiacán para ser atendidos.