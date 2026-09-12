Identifican como Víctor Adrián, de 27 años, al hombre hallado sin vida cerca de El Quemadito

CULIACÁN._ La persona que fue encontrada muerta junto a la carretera Culiacán-Eldorado, en las cercanías del crucero hacia El Quemadito, ya fue identificada de manera oficial ante las autoridades por sus familiares.

El fallecido respondía al nombre de Víctor Adrián, contaba con 27 años de edad y era vecino de la sindicatura de Aguaruto, ubicada en el sector poniente de la capital sinaloense.

El cadáver del joven fue ubicado este sábado 12 de septiembre a la orilla del carril con dirección de sur a norte. Presentaba marcas de violencia, las manos sujetadas hacia la espalda con esposas y vestía una playera negra, ropa interior azul y calcetas blancas.

Cerca de donde yacía el cuerpo, las fuerzas de seguridad localizaron una cartulina de color blanco que contenía un texto, cuyo mensaje no ha sido difundido por los agentes del caso.

Tras el reporte, efectivos de la Policía Municipal resguardaron el perímetro en un primer momento, permitiendo que peritos e investigadores de la Fiscalía General del Estado realizaran el levantamiento de evidencias.

Finalmente, los parientes del occiso acudieron a la sede del Servicio Médico Forense para efectuar la identificación formal.