Informe diario: 1 homicidio, 1 hallazgo en una fosa y 18 vehículos robados

Este miércoles 6 de agosto se registró un homicidio en Sinaloa en la Sindicatura de Villa Adolfo López Mateos “El Tamarindo”, Culiacán. También el colectivo Sabuesos Guerreras localizó una osamenta humana por la carretera La 20, en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato. Con estos datos, la proyección de asesinatos para agosto de 2025 es de 93.

Por otro lado, el Secretariado agregó 18 nuevos robos de vehículos en el Estado.

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula mil 828 asesinatos y mil 834 personas privadas de la libertad.

Los saldos de la Ola El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 6 de agosto de 2025 es de: ◉ 1,828 homicidios dolosos (5.5 diarios) ◉ 1,834 personas privadas de la libertad (5.5 diarios) ◉ 6,502 vehículos robados (19.6 diarios) ◉ 1,555 personas detenidas (4.7 diarios) ◉ 109 personas abatidas

Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos. COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.

Homicidios dolosos Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.4 asesinatos diarios.

También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo que va de agosto se registraron 18 homicidios para un promedio de 3 diarios.

Privaciones de la libertad Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 5 de agosto de 2025 se han abierto mil 834 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 253 denuncias ante la FGE.