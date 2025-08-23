Informe diario: 1 homicidio, restos óseos en Costa Rica y 32 vehículos robados el viernes

Este viernes 22 de agosto se registró un homicidio en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue asesinada en su domicilio en el campo El Diez. También, se informó sobre la localización de restos óseos en la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán. Con estos datos, la proyección de asesinatos para agosto de 2025 es de 121.

Por otro lado, el Secretariado federal agregó 32 nuevos robos de vehículos.

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula mil 896 asesinatos y mil 889 personas privadas de la libertad.

Los saldos de la Ola El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 22 de agosto de 2025 es de: ◉ 1,896 homicidios dolosos (5.4 diarios) ◉ 1,889 personas privadas de la libertad (5.4 diarios) ◉ 6,710 vehículos robados (19.3 diarios) ◉ 1,621 personas detenidas (4.7 diarios) ◉ 111 personas abatidas

Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos. COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.

Homicidios dolosos Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 3.3 asesinatos diarios.

También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo que va de agosto se registraron 86 homicidios para un promedio de 3.9 diarios.

Privaciones de la libertad Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 22 de agosto de 2025 se han abierto mil 889 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 254 denuncias ante la FGE.