Informe diario: cancelan Grito y cierra semana con 43 homicidios, 59% más que la anterior

Este domingo 14 de septiembre se registraron cuatro homicidios en Sinaloa. En Culiacán, una persona fue localizada asesinada, decapitada y con un mensaje en la sindicatura de Culiacancito.

En Navolato, se reportó una persona asesinada en la sindicatura de Sataya y otra más en la colonia Lic. Alfredo Valdez Montoya.

Además, en Culiacán, una persona falleció en un hospital luego de recibir atención médica por hechos registrados el 12 de septiembre en la colonia Providencia.

Con estos datos, la proyección de homicidios para septiembre es de 150, con lo que Sinaloa perdería la tendencia descendente en este delito.