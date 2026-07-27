Informe diario: cierra semana 98 con 30 muertes violentas, 23% menos que la anterior; Mazatlán concentra la mitad

Este domingo 26 de julio se registró un homicidio doloso en Sinaloa. En Mazatlán, un adulto mayor de 64 años y de nombre Gilberto fue hallado asesinado en la colonia Salvador Allende. En otros hechos, un hombre lanzó gasolina y prendió fuego a una tienda de abarrotes de la colonia Rincón de Urías de Mazatlán; el incendio se registró en la esquina de las calles Bahía San Jorge y Bahía Santa María de la colonia Rincón de Urías Con estos datos, julio proyecta para cerrar con 144 muertes violentas.

El Secretariado Federal con datos de Plataforma México no agregó nuevos robos de vehículos.

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 610 muertes violentas y 4 mil 172 personas privadas de la libertad.

Los saldos de la Ola El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 26 de julio de 2026 es de: ◉ 3,610 homicidios dolosos (5.3 diarios) ◉ 4,172 personas privadas de la libertad (6.1 diarios) ◉ 12,057 vehículos robados (17.6 diarios) ◉ 3,755 personas detenidas (5.5 diarios) ◉ 207 personas abatidas

Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos. COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.

Homicidios dolosos Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.3 asesinatos diarios.

También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en julio se han registrado 121 muertes violentas para un promedio de 4.7 diarios.

Privaciones de la libertad Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 26 de julio de 2026 se han abierto 2 mil 996 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 172 denuncias ante la FGE.