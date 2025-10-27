Informe diario: cierra semana con 53 muertes dolosas, 61% más que la anterior; y 150 vehículos robados, 21.4 diarios

Este domingo 26 de octubre se registraron tres homicidios en Sinaloa, además de dos hallazgos de cuerpos. En Culiacán, una de ellas en la colonia asesinada Esthela Ortiz; otra en el Centro frente al Palacio de Gobierno y quien fue identificado como José Guadalupe; y una persona más en la colonia Felipe Ángeles.

También se informó sobre la localización de una persona sin vida en La Higuerita, perteneciente a Culiacancito, Culiacán; y una más entre los ejidos El Alhuate y La Reforma, en Costa Rica, Culiacán. En ambos casos, la Fiscalía tiene la causa de muerte pendiente de determinar.

Por otro lado, las autoridades informaron de la detención de tres civiles armados, uno de ellos herido, tras una persecución que comenzó en la comunidad de Juan Aldama, El Tigre, y culminó en Jesús María; se les aseguraron armas y siete vehículos. Durante este operativo también fue liberada una persona que se encontraba privada de la libertad.

Dos civiles armados fueron abatidos tras un enfrentamiento en Eldorado, en la comunidad de las Tres Gotas.

Con estos datos, la proyección de homicidios para octubre es de 179.