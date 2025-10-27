Informe diario: cierra semana con 53 muertes dolosas, 61% más que la anterior; y 150 vehículos robados, 21.4 diarios

Este domingo 26 de octubre se registraron tres homicidios en Sinaloa, además de dos hallazgos de cuerpos. En Culiacán, una de ellas en la colonia asesinada Esthela Ortiz; otra en el Centro frente al Palacio de Gobierno y quien fue identificado como José Guadalupe; y una persona más en la colonia Felipe Ángeles.
También se informó sobre la localización de una persona sin vida en La Higuerita, perteneciente a Culiacancito, Culiacán; y una más entre los ejidos El Alhuate y La Reforma, en Costa Rica, Culiacán. En ambos casos, la Fiscalía tiene la causa de muerte pendiente de determinar.
Por otro lado, las autoridades informaron de la detención de tres civiles armados, uno de ellos herido, tras una persecución que comenzó en la comunidad de Juan Aldama, El Tigre, y culminó en Jesús María; se les aseguraron armas y siete vehículos. Durante este operativo también fue liberada una persona que se encontraba privada de la libertad.
Dos civiles armados fueron abatidos tras un enfrentamiento en Eldorado, en la comunidad de las Tres Gotas.
Con estos datos, la proyección de homicidios para octubre es de 179.
Por otro lado, el Secretariado Federal agregó 31 nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 236 asesinatos y 2 mil 150 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 26 de octubre de 2025 es de:
◉ 2,236 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 2,150 personas privadas de la libertad (5.2 diarios)
◉ 7,954 vehículos robados (19.3 diarios)
◉ 1,836 personas detenidas (4.4 diarios)
◉ 134 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 7.6 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en octubre se han registrado 149 homicidios para un promedio de 5.7 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2025 se han abierto 2 mil 150 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 639 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en octubre se han registrado 484 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 18.6 diarios.