Informe diario: se llevan a tortillero en Culiacán; 2 homicidios y 31 vehículos robados el martes

Este martes 11 de noviembre se registraron dos homicidios en Sinaloa. Una persona falleció en un hospital, luego de recibir atención médica a raíz de un ataque a balazos ocurrido en la colonia Vista Hermosa, Culiacán. Una persona más fue localizada cruzando la vía en Boscoso, Elota. También se reportó la privación de la libertad de un empresario de tortillas en Culiacán, mismo que ya cuenta con ficha de búsqueda. Con estos datos, noviembre se proyecta con 164 homicidios.

Por otro lado, el Secretariado Federal agregó 31 nuevos robos de vehículos.

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 320 asesinatos y 2 mil 209 personas privadas de la libertad.

Los saldos de la Ola El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 11 de noviembre de 2025 es de: ◉ 2,320 homicidios dolosos (5.4 diarios) ◉ 2,217 personas privadas de la libertad (5.2 diarios) ◉ 8,199 vehículos robados (19.2 diarios) ◉ 1,883 personas detenidas (4.4 diarios) ◉ 158 personas abatidas

Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos. COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.

Homicidios dolosos Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.3 asesinatos diarios.

También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en noviembre se han registrado 58 homicidios para un promedio de 5.5 diarios.

Privaciones de la libertad Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 11 de noviembre de 2025 se han abierto 2 mil 217 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 777 denuncias ante la FGE.