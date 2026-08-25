Informe diario: siguen balaceras en Mazatlán; 3 homicidios y 9 vehículos robados el lunes

Este lunes 23 de agosto se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo dos. En Elota, una persona fue localizada asesinada en el rancho El Majagual; y en Mazatlán, una persona fue asesinada y otra herida tras un ataque a balazos en la central camionera ubicada en la colonia Palos Prietos.
También se confirmó el fallecimiento de una de las personas heridas tras ataque con explosivos en un expendio de Concordia, pero la FGE no incluyó este caso en su reporte diario.
En otros hechos, un ataque a balazos dejó dos personas heridas, un hombre y una mujer, en la colonia Pemex de Mazatlán.
También en Mazatlán, un operativo federal y estatal dejó el aseguramiento de vehículos blindados; entre las unidades decomisadas destaca una camioneta Chevrolet S10 Max, color blanco, que lucía logotipos, serigrafía y calcomanías clonadas de la empresa cementera Cemex.
Con estos datos, agosto proyecta para cerrar con 156 muertes violentas.
El Secretariado Federal con datos de Plataforma México agregó nueve nuevos robos de vehículos.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 3 mil 746 muertes violentas y 4 mil 310 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 24 de agosto de 2026 es de:
◉ 3,746 homicidios dolosos (5.2 diarios)
◉ 4,310 personas privadas de la libertad (6.0 diarios)
◉ 12,304 vehículos robados (17.2 diarios)
◉ 3,874 personas detenidas (5.5 diarios)
◉ 211 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio y las muertes violentas en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.4 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en agosto se han registrado 119 muertes violentas para un promedio de 5.0 diarias.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 24 de agosto de 2026 se han abierto 3 mil 049 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 310 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en agosto se han registrado 200 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo Federal, para un promedio de 8.3 diarios.