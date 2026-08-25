Informe diario: siguen balaceras en Mazatlán; 3 homicidios y 9 vehículos robados el lunes

Este lunes 23 de agosto se registraron tres homicidios dolosos en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo dos. En Elota, una persona fue localizada asesinada en el rancho El Majagual; y en Mazatlán, una persona fue asesinada y otra herida tras un ataque a balazos en la central camionera ubicada en la colonia Palos Prietos.

También se confirmó el fallecimiento de una de las personas heridas tras ataque con explosivos en un expendio de Concordia, pero la FGE no incluyó este caso en su reporte diario.

En otros hechos, un ataque a balazos dejó dos personas heridas, un hombre y una mujer, en la colonia Pemex de Mazatlán.

También en Mazatlán, un operativo federal y estatal dejó el aseguramiento de vehículos blindados; entre las unidades decomisadas destaca una camioneta Chevrolet S10 Max, color blanco, que lucía logotipos, serigrafía y calcomanías clonadas de la empresa cementera Cemex.

Con estos datos, agosto proyecta para cerrar con 156 muertes violentas.