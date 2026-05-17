$!Localizan con vida en Villa Unión a dos conductores desaparecidos en Rosario

MAZATLÁN._ Dos de tres conductores que desaparecieron el pasado 8 de mayo en Potrerillo, Rosario, fueron localizados este domingo en la sindicatura de Villa Unión, en Mazatlán.
En un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se precisó que se trata de Marco Antonio, de 44 años; y Abel, de 46, por lo que el tercer conductor, identificado como Luis Gonzalo Rojas Hernández, de 57 años, permanece desaparecido.
Sobre los hechos, se informó que fueron localizados tras atenderse un reporte ciudadano en el que se alertaba que dos personas solicitaron apoyo en un negocio ubicado sobre la salida sur de la carretera México 15, en Villa Unión.
Para confirmar el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar, donde encontraron a dos hombres que contaban con ficha de búsqueda activa ante la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Marco Antonioo y Abel fueron llevados al Centro de Seguridad Ciudadana, donde recibieron valoración médica, hidratación, alimentos y resguardo mientras se notificaba a personal de la Fiscalía Región Sur.
Su desaparición había sido reportada desde el pasado 8 de mayo en el municipio de Rosario, un dia después de haber salido de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.
Personal del Grupo Apolo de Investigación dará seguimiento al caso para posteriormente realizar el traslado de ambas personas a sus lugares de residencia.