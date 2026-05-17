$!Localizan con vida en Villa Unión a dos conductores desaparecidos en Rosario

MAZATLÁN._ Dos de tres conductores que desaparecieron el pasado 8 de mayo en Potrerillo, Rosario, fueron localizados este domingo en la sindicatura de Villa Unión, en Mazatlán.

En un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se precisó que se trata de Marco Antonio, de 44 años; y Abel, de 46, por lo que el tercer conductor, identificado como Luis Gonzalo Rojas Hernández, de 57 años, permanece desaparecido.

Sobre los hechos, se informó que fueron localizados tras atenderse un reporte ciudadano en el que se alertaba que dos personas solicitaron apoyo en un negocio ubicado sobre la salida sur de la carretera México 15, en Villa Unión.