$!Localizan sin vida a Aldo Emiliano, niño desaparecido en playa Las Glorias, en Guasave

GUASAVE._ Lo que comenzó como una tarde de descanso familiar en playa Las Glorias culminó en un suceso que ha enlutado a la comunidad guasavense.

La noche de este sábado 11 de julio, autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de Aldo Emiliano, un menor de 4 años que se encontraba desaparecido desde unas horas antes.

El pequeño, de quien se perdió el rastro alrededor de las 16:00 horas, fue localizado sin vida a las 19:47 horas. Su cuerpo se encontraba al interior de una fosa séptica en el restaurante Las Palomas, el último lugar donde sus familiares lo habían visto.

El hallazgo fue el resultado de un operativo coordinado entre los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable y personal de Protección Civil.

Durante las labores de búsqueda en el perímetro del establecimiento, surgió la sospecha de que el menor podría haber caído en la fosa del lugar.

Para confirmar esta hipótesis y lograr el rescate, fue necesaria la intervención de una unidad tipo pipa, la cual se encargó de vaciar los líquidos de la fosa, revelando el hallazgo del menor.