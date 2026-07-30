$!Marina captura en Mocorito a ‘El Yukito’, hijo de ‘El Yuko’, del Cártel de Sinaloa

Tras el operativo desplegado este jueves en la comunidad El Zapote de los Cázares, en Mocorito, la Secretaría de Marina confirmó la detención de Rosario Fidel Angulo Salazar, alias “El Yukito”, hijo de Fredy Angulo Soto, “El Yuko”, presunto operador del Cártel de Sinaloa en esa región. De acuerdo con los datos oficiales en el Registro Nacional de Detenciones, su captura se formalizó a las 15:00 horas de este 30 de julio en una finca ubicada en dicha localidad.





En este despliegue participaron varias unidades terrestres de las fuerzas especiales de la Marina, así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con apoyo de helicópteros Black Hawk y una avioneta. Junto a Rosario Fidel se ha reportado de forma preliminar el arresto de otras 15 personas, sin que este último dato haya sido oficializado por autoridades.