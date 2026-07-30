Seguridad
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Crimen organizado

Marina captura en Mocorito a ‘El Yukito’, hijo de ‘El Yuko’, del Cártel de Sinaloa

Rosario Fidel Angulo Salazar fue detenido durante un despliegue de fuerzas federales en El Zapote de los Cázares; de manera preliminar también se reporta el arresto de otras 15 personas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
30/07/2026 21:13
30/07/2026 21:13

Tras el operativo desplegado este jueves en la comunidad El Zapote de los Cázares, en Mocorito, la Secretaría de Marina confirmó la detención de Rosario Fidel Angulo Salazar, alias “El Yukito”, hijo de Fredy Angulo Soto, “El Yuko”, presunto operador del Cártel de Sinaloa en esa región.

De acuerdo con los datos oficiales en el Registro Nacional de Detenciones, su captura se formalizó a las 15:00 horas de este 30 de julio en una finca ubicada en dicha localidad.

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En este despliegue participaron varias unidades terrestres de las fuerzas especiales de la Marina, así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con apoyo de helicópteros Black Hawk y una avioneta.

Junto a Rosario Fidel se ha reportado de forma preliminar el arresto de otras 15 personas, sin que este último dato haya sido oficializado por autoridades.

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“El Yukito” es identificado como hijo de “El Yuko”, quien a su vez es hijo de Fidel Angulo Cázarez, “El Fidelón”, este último reconocido como colaborador cercano de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, fundador del Cártel de Sinaloa.

“El Yuko” habría colaborado con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, pero recientemente con el bando contrario, “Los Mayos”.

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