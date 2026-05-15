Muere adulta mayor baleada junto a su hijo en la 6 de Enero, en Culiacán

CULIACÁN._ Una adulta mayor que fue atacada a balazos este viernes junto a un hombre, al interior de un domicilio de la colonia 6 de Enero, falleció horas después en un hospital de Culiacán.

La víctima fue identificada ante las autoridades como Martha Ofelia “N”, de 71 años de edad, quien fue agredida junto a su hijo, Héctor Rubén “N”, de 37 años de edad.

El hombre permanece bajo observación médica, ya que presenta heridas de bala en la región lumbar y abdomen superior.

Tras confirmarse el deceso de Martha Ofelia, se solicitó la llegada del Servicio Médico Forense al hospital para trasladar el cuerpo de la mujer.

Ambas personas fueron atacadas a balazos dentro de una vivienda localizada sobre la calle Profesora Hortensia Cabada, entre la avenida Álvaro Obregón y la calle Rey Melchor, aproximadamente a las 17:20 horas de este 15 de mayo.

De manera preliminar se informó que fueron agredidos desde la calle, ya que se encontraron casquillos percutidos sobre la vialidad y por la banqueta, los cuales fueron recogidos por la Guardia Nacional, incluso antes del arribo de peritos de Fiscalía General del Estado.