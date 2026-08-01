Muere Cindy Anahí tras haber resultado herida en ataque armado en autolavado de Culiacán

Cindy Anahí, de 35 años y vecina de la colonia Juntas del Humaya, falleció este sábado 1 de agosto en un hospital tras haber resultado herida en un ataque armado registrado el viernes 31 de julio a las afueras de un autolavado ubicado en la colonia Zona Dorada, en el sector Los Ángeles.

Con su fallecimiento, la cifra de víctimas mortales por esta agresión aumentó a dos, mientras que un joven continúa internado y es reportado con lesiones de gravedad.

De acuerdo con la información recabada, el atentado ocurrió cuando las víctimas se encontraban en las inmediaciones del establecimiento, donde fueron sorprendidas por hombres armados que abrieron fuego en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.

En el lugar de los hechos murió un hombre, mientras que Cindy Anahí y otro joven fueron auxiliados por paramédicos y trasladados a distintos hospitales de la ciudad para recibir atención médica.

Sin embargo, durante el transcurso de este sábado, la mujer perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, de acuerdo con la información disponible.

El joven que también resultó herido permanece hospitalizado y su estado de salud es reportado como delicado.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar el móvil de la agresión.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por este ataque.