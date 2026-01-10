Muere en hospital limpiavidrios agredido en Las Quintas, en Culiacán

CULIACÁN._ Autoridades confirmaron el fallecimiento de Mauro Abraham “N”, presunto limpiavidrios atacado a balazos este sábado en el sector Las Quintas, en Culiacán.

El hombre, de 37 años de edad, fue agredido a tiros cuando se encontraba haciendo su oficio en el cruce del bulevar Xicoténcatl con el Paseo Niños Héroes, o Malecón Viejo.

El hecho se reportó alrededor de las 14:00 horas, y tras el atentado la víctima fue auxiliada e internada a un centro de salud.

Sin embargo, se confirmó que pese a la intervención médica, ya no presentaba signos vitales.