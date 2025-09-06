Seguridad
Muere en hospital menor baleado este sábado en Mazatlán

Sergio Francisco falleció en el Hospital General tras recibir disparos cuando viajaba en un camión urbano; versiones han apuntado a un ataque directo o un hecho derivado de un percance vial
Noroeste/Redacción
06/09/2025 23:23
MAZATLÁN._ Sergio Francisco, el menor que presuntamente fue atacado con disparos de arma de fuego cuando viajaba a bordo de un camión urbano, falleció en un hospital.

A las 20:50 horas de este sábado, personal administrativo del Hospital General reportó a las autoridades el fallecimiento del adoslescente ingresado por heridas de bala durante la tarde.

Después del ataque armado se manejaron versiones como la intercepción del transporte y ataque directo de hombres armados contra el pasajero menor de edad.

Otra versión indica que los disparos fueron realizados desde un automóvil y eran dirigidos contra el operador del transporte, tras un percance vial, por lo que el menor fallecido sería un daño colateral.

