Muere Frida, mujer baleada junto a su pareja en Villa Universidad, en Culiacán

CULIACÁN._ Frida “N”, la mujer que fue atacada a balazos junto con su pareja el pasado viernes 26 de septiembre en el sector Villa Universidad, en Culiacán, murió este domingo en un hospital.

A dos días del atentado, personal médico confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas de bala que presentó.

Las autoridades de investigación y seguridad fueron notificadas del deceso y se espera que arriben al nosocomio para ordenar el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le aplicará la autopsia de ley.

El pasado viernes, Frida, de 26 años, y su pareja circulaban en un Toyota Corolla blanco en el sector Villa Universidad cuando un grupo de civiles armados abrió fuego contra ellos.

El tiroteo terminó dejando sin vida al hombre, cuyo cuerpo quedó en la parte del piloto del automóvil, mientras que la mujer resultó herida tras recibir algunas de las balas.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se encargaron de estabilizar a la mujer para rápidamente transportarla hacia un centro médico, donde más tarde terminaría perdiendo la vida.