Muere hombre 6 días después de ataque armado en la Colonia Ejidal, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre murió este jueves en un hospital de Mazatlán tras haber ingresado la madrugada del sábado 26 de septiembre después de ser agredido junto con una mujer en la Colonia Ejidal, la cual murió cuando era atendida por personal médico.

Personal de Trabajo Social del nosocomio informó a la Fiscalía General del Estado sobre el deceso de Armando “N”, de 30 años, quien llegó con heridas de bala tras un ataque en la esquina de las calles Rigoberto Astorga y Emiliano Zapata.

Según el parte de hechos, la pareja caminaba sobre la calle Rigoberto Astorga cuando fue atacada con disparos de arma de fuego hasta que quedaron tendidos sobre el pavimento.

Luego de ser trasladados a un hospital, la mujer ingresada fue declarado sin signos vitales a causa de múltiples impactos de bala, mientras que Armando alcanzó a ser intervenido por el cuerpo médico, pero después de seis días de convalecer, la tarde de este jueves fue declarado sin vida.

La occisa fue identificada en su momento como Karla Patricia “N”, de 27 años.