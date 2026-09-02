Muere Sergio Manuel tras ser baleado en la Colonia Presas del Valle, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Sergio Manuel, de 33 años, perdió la vida este miércoles en un hospital de Mazatlán, al que fue ingresado con heridas producidas por proyectiles de arma de fuego.

El ataque armado del que fue víctima se reportó a las 11:45 horas sobre la Calle Picacho de la Colonia Presas del Valle, desde donde paramédicos de Bomberos Veteranos lo trasladaron con heridas de gravedad, por lo que fue ingresado al nosocomio a las 12:15 horas.

Los hechos se registraron en su domicilio cuando hombres armados llegaron hasta la víctima y comenzaron a dispararle.

Policías municipales acudieron al lugar como primeros respondientes y solicitaron una ambulancia para que paramédicos valoraran el estado de salud del agredido.

Luego de estabilizarlo, lo trasladaron de urgencia a un hospital, donde quedó internado y luego de unas horas fue declarado sin vida a causa de sus heridas.