Muere tercera víctima tras ataque armado en autobaño de la Flores Magón, en Mazatlán

MAZATLÁN._ José Alexis, un joven de 24 años, se convirtió en la tercera víctima mortal del ataque armado registrado este jueves en un autobaño de la Colonia Flores Magón, mientras otros dos hombres siguen hospitalizados y se reportan graves.

Su deceso fue informado a las 18:00 horas por personal de Trabajo Social del hospital al que fue ingresado tras la agresión, para que personal de la Fiscalía General del Estado diera fe del deceso.

El ataque armado del que José Alexis y otros cuatro jóvenes fueron víctimas fue perpetrado por hombres armados que descendieron de un automóvil Nissan March, cuando se encontraban en un autobaño ubicado frente a la Secundaria Genedal número 4.

En el lugar murieron dos personas y más tarde se reportó este último fallecimiento.