Muere uno de los heridos tras ataque armado en la Renato Vega Alvarado, en Culiacán

CULIACÁN._ Uno de los dos hombres que resultaron heridos durante un ataque armado registrado en la colonia Renato Vega Alvarado, en Culiacán, falleció mientras recibía atención médica en un hospital.

La víctima fue identificada como Rogelio, de 32 años, quien había sido trasladado de emergencia junto con otro hombre tras la agresión ocurrida durante los primeros minutos del sábado 13 de junio.

Los hechos se registraron sobre la calle Mina Real de Catorce, entre las vialidades Límite y De Yacimiento, cerca de la Calzada de Las Torres y del sector Villa Bonita, al sur de la ciudad.

De acuerdo con los reportes, ambos hombres fueron atacados a balazos por sujetos armados y quedaron lesionados en el lugar.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindarles atención prehospitalaria y posteriormente los trasladaron a un hospital para que recibieran atención médica especializada.

Sin embargo, durante el transcurso del mismo sábado se confirmó el fallecimiento de Rogelio a consecuencia de las heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

La Fiscalía General del Estado incluyó este deceso en su reporte de incidencia delictiva correspondiente al sábado 13 de junio, donde informó que una persona falleció en un hospital tras resultar herida en hechos registrados en la colonia Renato Vega Alvarado.