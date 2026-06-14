Reporta Fiscalía dos homicidios y hallazgo de una osamenta el sábado en Sinaloa

La Fiscalía General del Estado informó que durante el sábado 13 de junio se iniciaron dos carpetas de investigación por homicidio doloso, derivadas de la localización de dos personas sin vida en distintos hechos ocurridos en Sinaloa.

De acuerdo con el reporte diario de incidencia delictiva, uno de los casos se registró en la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán, mientras que la segunda víctima falleció en un hospital luego de haber resultado herida en hechos violentos ocurridos en la colonia Renato Vega Alvarado.

La dependencia estatal también informó sobre la localización de una osamenta en el poblado El Verde, perteneciente a Concordia.

Este hallazgo coincide con una jornada de búsqueda realizada por integrantes del colectivo Por las Voces Sin Justicia, quienes reportaron dos resultados positivos durante recorridos efectuados en la zona serrana de Concordia en compañía de personal de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y agentes de la Policía de Investigación.

Aunque el colectivo confirmó la localización de restos humanos, no proporcionó detalles sobre las características de los hallazgos ni sobre la posible identidad de las personas localizadas, información que deberá ser determinada mediante los procedimientos periciales correspondientes.

Por otra parte, la Fiscalía detalló que en la Unidad Especializada en Robo de Vehículo de la Región Centro fueron formalizadas cuatro denuncias por este delito durante la misma jornada.

Asimismo, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas registró una denuncia por el delito de Privación de la Libertad Personal en la Región Centro del estado.