Continúan los operativos de búsqueda del joven privado de la libertad la mañana del domingo cuando iba saliendo de trabajar en una taquería en la Colonia Luis Echeverría, en este puerto, no es ninguno de los dos hombres encontradas con vida y amarrados la mañana del martes en El Chilillo, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Siguen los operativos de búsqueda, tenemos todo el apoyo del Gobierno del Estado en ese tema de búsqueda, pero sobre todo el Secretario de Seguridad Pública (Municipal) está muy abocado en eso, yo tengo fe en que van a aparecer”, añadió González Zataráin.

“Aparecieron dos ayer (martes), no (no son los dos jóvenes trabajadores de la misma taquería privados de la libertad el domingo), ahí tengo el dato de la persona, ya pasan de 30 años, treinta y tantos años, este joven es de 19 años, tenemos toda la información, no es él”, aclaró.

Entre el lunes y el martes, el dirigente del Movimiento Amplio Social Sinaloense, Miguel Ángel Sánchez Gutiérrez, acompañado de un grupo de personas desplazadas por la violencia en el sur del estado, acudieron con el Alcalde y el vicefiscal Regional en el Sur del Estado para pedir que se implementen operativos de búsqueda de Omar, de 19 años de edad, quien fue privado de la libertad cerca de las 6:30 horas del domingo cuando iba saliendo de trabajar en una taquería e iba acompañado de su mamá.

Agregó que además de este caso de un integrante de una familia desplazada por la violencia del poblado de La Siestera, en la Sierra de Concordia, se tuvo conocimiento que cerca de la medianoche del mismo domingo otro trabajador de la misma taquería, de 22 años de edad, fue también privado de la libertad y se desconoce su paradero.

Gutiérrez Sánchez manifestó que si no obtenían resultados positivos en los operativos de búsqueda implementados este miércoles acudirían directamente con la Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñónez y con el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, para pedirles su intervención para localizar al joven porque en este caso ellos abogan, integrante de una familia de desplazados por la violencia en Concordia, pero que ya tiene cerca de 12 años viviendo en Mazatlán.