$!Portaban placas no correspondientes: SSPE aclara aseguramiento de dos vehículos en Interlomas, Culiacán

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que los dos vehículos asegurados durante un operativo realizado este jueves en el fraccionamiento Interlomas, al norte de Culiacán, fueron detectados debido a que portaban placas de circulación que no correspondían a las unidades.
El comunicado fue emitido luego de la movilización registrada en un coto residencial del sector norte de Culiacán, donde inicialmente trascendió que las autoridades habían acudido para atender un reporte relacionado con vehículos sospechosos.
De acuerdo con la versión oficial, elementos de la Policía Estatal Preventiva realizaban recorridos de prevención y vigilancia cuando observaron una camioneta Land Rover Defender con vidrios polarizados, por lo que decidieron verificar sus datos.
Al consultar la información en Plataforma México, los agentes detectaron que las placas instaladas en la unidad no coincidían con las características del vehículo, motivo por el que procedieron a su aseguramiento.
Durante la misma intervención fue localizada una segunda unidad, una camioneta Toyota FJ Cruiser, la cual también presentaba irregularidades en sus matrículas de circulación al portar placas sobrepuestas.
Tras confirmar las anomalías, ambas unidades fueron aseguradas y trasladadas para quedar a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes.
El operativo fue realizado de manera coordinada por elementos de la Policía Estatal Preventiva, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de autoridades ministeriales.