$!Portaban placas no correspondientes: SSPE aclara aseguramiento de dos vehículos en Interlomas, Culiacán

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que los dos vehículos asegurados durante un operativo realizado este jueves en el fraccionamiento Interlomas, al norte de Culiacán, fueron detectados debido a que portaban placas de circulación que no correspondían a las unidades.

El comunicado fue emitido luego de la movilización registrada en un coto residencial del sector norte de Culiacán, donde inicialmente trascendió que las autoridades habían acudido para atender un reporte relacionado con vehículos sospechosos.

De acuerdo con la versión oficial, elementos de la Policía Estatal Preventiva realizaban recorridos de prevención y vigilancia cuando observaron una camioneta Land Rover Defender con vidrios polarizados, por lo que decidieron verificar sus datos.