Recuperan a Isidro, último minero atrapado tras colapso en mina Santa Fe

ROSARIO. _ La Coordinación Nacional de Protección Civil informó, mediante un comunicado oficial, la recuperación del cuerpo sin vida de Isidro Beltrán Reséndiz, quien era el cuarto minero que permanecía desaparecido tras el incidente registrado en la mina Santa Fe, en el municipio de El Rosario.
De acuerdo con la dependencia federal, tras la localización del trabajador, identificado como el último minero pendiente de ser recuperado, los integrantes del Comando Unificado sostuvieron una reunión para definir la estrategia de extracción del cuerpo. La información fue difundida a través de canales oficiales alrededor de las 12:30 horas.
En el reporte se detalla que personal de Secretaría de la Defensa Nacional y equipos del Servicio Médico Forense ingresaron de manera coordinada al sitio para realizar el levantamiento de evidencias y proceder con la recuperación.
Asimismo, se precisó que el hallazgo ocurrió a las 2:15 horas del 27 de abril. La víctima tenía 54 años de edad y era originaria de Zimapán.
Las autoridades destacaron que este resultado fue posible gracias a la participación conjunta de instancias federales y estatales, entre ellas la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Comisión Federal de Electricidad, Protección Civil de Sinaloa y la empresa IMSSA, quienes mantuvieron labores ininterrumpidas desde el inicio del operativo.
El comunicado concluye señalando que las corporaciones involucradas asumieron el compromiso de permanecer en el sitio hasta lograr la recuperación del último de los mineros.