Recuperan a Isidro, último minero atrapado tras colapso en mina Santa Fe

ROSARIO. _ La Coordinación Nacional de Protección Civil informó, mediante un comunicado oficial, la recuperación del cuerpo sin vida de Isidro Beltrán Reséndiz, quien era el cuarto minero que permanecía desaparecido tras el incidente registrado en la mina Santa Fe, en el municipio de El Rosario.

De acuerdo con la dependencia federal, tras la localización del trabajador, identificado como el último minero pendiente de ser recuperado, los integrantes del Comando Unificado sostuvieron una reunión para definir la estrategia de extracción del cuerpo. La información fue difundida a través de canales oficiales alrededor de las 12:30 horas.