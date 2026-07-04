Se cumplen 6 horas del fuerte operativo en Rosario y no hay información oficial

A más de seis horas de que inició el operativo y que desde Mazatlán se ha enviado refuerzos de la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano, las autoridades aún no ofrecen información oficial.

ROSARIO._ El fuerte operativo que realizan las fuerzas federales en la sindicatura de Agua Verde, en Rosario , y que aseguran se ha extendido hasta Escuinapa durante la tarde de este sábado 4 de julio, mantiene en alerta a los habitantes del sur de Sinaloa.

Un convoy de la Marina partió de Mazatlán como refuerzo hacia el sur de Sinaloa.

Un convoy de la Marina partió de Mazatlán como refuerzo hacia el sur de Sinaloa. ( )

Y es que habitantes de Rosario han señalado que por cielo y tierra se registra un fuerte operativo de diferentes corporaciones este sábado en la sindicatura de Agua Verde.

Las acciones se registraron desde alrededor de las 13:30 horas de este sábado entre la sindicatura de Agua Verde y la comunidad de Cajón Ojo de Agua 2, mejor conocido como “El Cerro”.

Trascendió la presencia de al menos dos helicópteros y dos avionetas, además de varias unidades tanto de la Secretaría de Marina como del Ejército.

Se dio a conocer que participan elementos de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, y Policía Especial, entre otros.

De acuerdo a vecinos de Chametla, por la cercanía, el operativo se extendió hasta dicha zona.

Hasta el momento no ha emitido ningún comunicado oficial que indique el motivo de la intervención policial a esta zona del municipio.