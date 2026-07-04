Se cumplen 6 horas del fuerte operativo en Rosario y no hay información oficial

ROSARIO._ El fuerte operativo que realizan las fuerzas federales en la sindicatura de Agua Verde, en Rosario, y que aseguran se ha extendido hasta Escuinapa durante la tarde de este sábado 4 de julio, mantiene en alerta a los habitantes del sur de Sinaloa.
A más de seis horas de que inició el operativo y que desde Mazatlán se ha enviado refuerzos de la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano, las autoridades aún no ofrecen información oficial.
Y es que habitantes de Rosario han señalado que por cielo y tierra se registra un fuerte operativo de diferentes corporaciones este sábado en la sindicatura de Agua Verde.
Las acciones se registraron desde alrededor de las 13:30 horas de este sábado entre la sindicatura de Agua Verde y la comunidad de Cajón Ojo de Agua 2, mejor conocido como “El Cerro”.
Trascendió la presencia de al menos dos helicópteros y dos avionetas, además de varias unidades tanto de la Secretaría de Marina como del Ejército.
Se dio a conocer que participan elementos de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, y Policía Especial, entre otros.
De acuerdo a vecinos de Chametla, por la cercanía, el operativo se extendió hasta dicha zona.
Hasta el momento no ha emitido ningún comunicado oficial que indique el motivo de la intervención policial a esta zona del municipio.