$!Segundo ataque armado del día en la Toledo Corro deja dos hombres muertos, en Culiacán

CULIACÁN._ Dos hombres perdieron la vida tras ser víctimas de un ataque armado durante la tarde de este sábado 9 de mayo en la colonia Antonio Toledo Corro, al sur de Culiacán.

El hecho se reportó alrededor de las 16:30 horas sobre la avenida Patria, entre las calles Mina Magisterial y Mina Escobal, en los límites con la colonia Nueva Galicia.

Uno de los occisos fue reconocido como Luis Javier “N”, de 32 años de edad, mientras que la otra persona no ha sido identificada.

Luis Javier quedó tendido sobre la avenida Patria; es de complexión regular clara y vestía una playera color negro con pantalón de mezclilla azul y sandalias negras.