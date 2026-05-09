$!Segundo ataque armado del día en la Toledo Corro deja dos hombres muertos, en Culiacán

CULIACÁN._ Dos hombres perdieron la vida tras ser víctimas de un ataque armado durante la tarde de este sábado 9 de mayo en la colonia Antonio Toledo Corro, al sur de Culiacán.
El hecho se reportó alrededor de las 16:30 horas sobre la avenida Patria, entre las calles Mina Magisterial y Mina Escobal, en los límites con la colonia Nueva Galicia.
Uno de los occisos fue reconocido como Luis Javier “N”, de 32 años de edad, mientras que la otra persona no ha sido identificada.
Luis Javier quedó tendido sobre la avenida Patria; es de complexión regular clara y vestía una playera color negro con pantalón de mezclilla azul y sandalias negras.
La otra persona fallecida es de tez morena clara, portaba una playera roja y junto con él quedó una gorra roja con negro; su cuerpo fue localizado debajo de una carpa.
Personal del Ejército Mexicano acudió al sitio y, al confirmar el doble homicidio, cerró la circulación de la avenida Patria entre las calles mencionadas.
Al sitio se movilizaron agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes desplegaron las diligencias y levantamiento de evidencias para iniciar la investigación, mientras el Servicio Médico Forense se encargó del traslado de los cuerpos.
Este es el segundo hecho de violencia que se registra este sábado en la Antonio Toledo Corro, ya que por la mañana un hombre fue asesinado a balazos por la calle Mina De Pánuco, casi esquina con la avenida Patria, a dos cuadras del lugar.