SSPE confirma 7 internos muertos y uno herido tras riña en penal de Aguaruto

CULIACÁN._ La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que la riña registrada la mañana de este domingo 31 de mayo al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, dejó saldo de siete internos fallecidos y uno herido.
De acuerdo con la información oficial, el enfrentamiento ocurrió en el módulo 7 del penal, lo que provocó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad en los alrededores del inmueble.
Inicialmente, la dependencia estatal únicamente informó que existían personas privadas de la libertad heridas y fallecidas derivado de una riña; sin embargo, horas más tarde confirmó de manera oficial el saldo de víctimas.
Tras el incidente, personal de custodia intervino con apoyo de elementos de la Policía Estatal Preventiva para controlar la situación dentro del módulo involucrado.
Asimismo, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano permanecieron desplegados en el exterior del penal para reforzar la seguridad y evitar nuevos disturbios.
Como medida preventiva, las autoridades suspendieron las visitas programadas durante este sábado.
Personal pericial y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado ingresaron al centro penitenciario para realizar las diligencias correspondientes y comenzar las investigaciones sobre cómo ocurrieron los hechos.