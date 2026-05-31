SSPE confirma 7 internos muertos y uno herido tras riña en penal de Aguaruto

CULIACÁN._ La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que la riña registrada la mañana de este domingo 31 de mayo al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, dejó saldo de siete internos fallecidos y uno herido.

De acuerdo con la información oficial, el enfrentamiento ocurrió en el módulo 7 del penal, lo que provocó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad en los alrededores del inmueble.

Inicialmente, la dependencia estatal únicamente informó que existían personas privadas de la libertad heridas y fallecidas derivado de una riña; sin embargo, horas más tarde confirmó de manera oficial el saldo de víctimas.